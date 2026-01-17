PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis
Ravensburg (ots)
Überlingen
Unfallverursacher setzt stationären Blitzer außer Gefecht
Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr befuhr der 40-jährige Unfallverursacher mit seinem Lkw die K7786 von Überlingen in Richtung Nesselwangen. Als er auf Höhe Aufkirch wendete, kollidierte er mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät. Durch die Kollision wurde das Messgerät aus seiner Verankerung gerissen und kippte um. Der Schaden am stationären Geschwindigkeitsmessgeräts wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Am Lkw entsandt hingen ein Sachschaden von lediglich 50 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell