PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Unfallverursacher setzt stationären Blitzer außer Gefecht

Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr befuhr der 40-jährige Unfallverursacher mit seinem Lkw die K7786 von Überlingen in Richtung Nesselwangen. Als er auf Höhe Aufkirch wendete, kollidierte er mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät. Durch die Kollision wurde das Messgerät aus seiner Verankerung gerissen und kippte um. Der Schaden am stationären Geschwindigkeitsmessgeräts wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Am Lkw entsandt hingen ein Sachschaden von lediglich 50 Euro.

