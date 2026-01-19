Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.01.26

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Mit Hammer zugeschlagen und Mitbewohner schwer verletzt

Nachdem er einen Mitbewohner am Samstagvormittag mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt hat, ist ein 38-jähriger Mann zwischenzeitlich in einem Fachkrankenhaus untergebracht. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, kurz vor 10 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Paulinenstraße mit einem 61-jährigen Mitbewohner im Gemeinschaftsbad aneinandergeraten zu sein. Im Fortgang des zunächst verbalen Streits soll der 38-Jährige dann einen Hammer ergriffen und mit diesem einen Schlag gegen den Kopf des 61-Jährigen ausgeführt haben. Außerdem soll er das Mobiltelefon des Älteren ebenfalls durch einen Schlag zerstört haben. Der 61-Jährige, der durch den Angriff schwer verletzt wurde, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden. Er befindet sich nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Der 38-Jährige, der bereits zurückliegend in der Unterkunft Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die aufgrund des Gesundheitszustands des Tatverdächtigen zunächst die Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines Fachkrankenhauses anordnete. Gegen den 38-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

