PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.01.26

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Mit Hammer zugeschlagen und Mitbewohner schwer verletzt

Nachdem er einen Mitbewohner am Samstagvormittag mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt hat, ist ein 38-jähriger Mann zwischenzeitlich in einem Fachkrankenhaus untergebracht. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, kurz vor 10 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Paulinenstraße mit einem 61-jährigen Mitbewohner im Gemeinschaftsbad aneinandergeraten zu sein. Im Fortgang des zunächst verbalen Streits soll der 38-Jährige dann einen Hammer ergriffen und mit diesem einen Schlag gegen den Kopf des 61-Jährigen ausgeführt haben. Außerdem soll er das Mobiltelefon des Älteren ebenfalls durch einen Schlag zerstört haben. Der 61-Jährige, der durch den Angriff schwer verletzt wurde, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden. Er befindet sich nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Der 38-Jährige, der bereits zurückliegend in der Unterkunft Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die aufgrund des Gesundheitszustands des Tatverdächtigen zunächst die Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines Fachkrankenhauses anordnete. Gegen den 38-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 11:18

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Sigmaringen.

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Hohentengen 24-jährige fährt auf geparkten Pkw auf Ein Renault Megane war am Samstagabend in der Gräfin-Monika-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dies übersah offensichtlich die Seat-Fahrerin und fuhr auf den Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von jeweils ca. 8000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:16

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Wegen medizinischem Notfall von der Fahrbahn abgekommen Am Samstagmorgen befuhr ein 79-jähriger Pkw-Lenker die K 8030 von Unterzeil in Richtung Reichenhofen. Aller Wahrscheinlichkeit nach bekam der Fahrer während der Fahrt massive Herzprobleme, kam deshalb von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen Baum. Zwei Zeugen zogen den ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:12

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zwei Pkw-Lenker stehen unter Drogeneinfluss Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Samstagvormittag und am frühen Sonntagmorgen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Friedrichshafen durch, wobei zwei Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Bei den 39jährigen und 28jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren