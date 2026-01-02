PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erhöhtes Unfallaufkommen durch winterliche Witterung

Alzey (ots)

Freitag, 02.01.2026:

Die Polizei Alzey verzeichnete im Verlauf des heutigen Freitags ein erhöhtes Unfallaufkommen, insbesondere durch die winterliche Witterung. Insgesamt wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion dreizehn Verkehrsunfälle aufgenommen, wobei sich zehn davon witterungsbedingt ereigneten. Bei drei der Unfälle entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Verletzt wurde bei allen Unfällen glücklicherweise niemand.

Weiter kam es zu vier weiteren Verkehrseinsätzen, bei denen sich Fahrzeuge festgefahren haben oder an Steigungen die Fahrt nicht mehr fortgesetzt werden konnte. So musste beispielsweise die Kreuznacher Straße in Alzey für etwa 30 Minuten gesperrt werden, sodass eine Fahrzeugführerin eines großen Lkw wieder rückwärts in Richtung Bahnhofstraße geleitet werden konnte.

Zu einem weiteren witterungsbedingten Einsatz kam es in Bechenheim. Dort wollte eine Anwohnerin den Schnee vor ihren Anwesen räumen. Hierbei wurde sie von einer 5-köpfigen Gruppe (20 - 53 Jahre) bedroht, da diese dort Schlittenfahren wollten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:34

    POL-PDWO: Raub am Festplatz: Auto und Smartphone entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Worms (ots) - Am Montagabend, 29.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf einem an die Rheinstraße angrenzenden Schotterparkplatz in Worms (Bereich Festplatz/Kastanienallee, nahe Zirkus) zu einem Raub. Nach derzeitigem Stand saß der Geschädigte in seinem Pkw, als zwei bislang unbekannte Männer an das Fahrzeug herantraten. Einer der Täter öffnete die Fahrertür, zog ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 04:19

    POL-PDWO: Worms-Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

    Worms (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 25.12.2025, und Samstag, den 28.12.2025, kam es in der Rietschelstraße in Worms zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren