Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erhöhtes Unfallaufkommen durch winterliche Witterung

Alzey (ots)

Freitag, 02.01.2026:

Die Polizei Alzey verzeichnete im Verlauf des heutigen Freitags ein erhöhtes Unfallaufkommen, insbesondere durch die winterliche Witterung. Insgesamt wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion dreizehn Verkehrsunfälle aufgenommen, wobei sich zehn davon witterungsbedingt ereigneten. Bei drei der Unfälle entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Verletzt wurde bei allen Unfällen glücklicherweise niemand.

Weiter kam es zu vier weiteren Verkehrseinsätzen, bei denen sich Fahrzeuge festgefahren haben oder an Steigungen die Fahrt nicht mehr fortgesetzt werden konnte. So musste beispielsweise die Kreuznacher Straße in Alzey für etwa 30 Minuten gesperrt werden, sodass eine Fahrzeugführerin eines großen Lkw wieder rückwärts in Richtung Bahnhofstraße geleitet werden konnte.

Zu einem weiteren witterungsbedingten Einsatz kam es in Bechenheim. Dort wollte eine Anwohnerin den Schnee vor ihren Anwesen räumen. Hierbei wurde sie von einer 5-köpfigen Gruppe (20 - 53 Jahre) bedroht, da diese dort Schlittenfahren wollten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

