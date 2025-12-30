PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub am Festplatz: Auto und Smartphone entwendet - Polizei sucht Zeugen

Worms (ots)

Am Montagabend, 29.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf einem an die Rheinstraße angrenzenden Schotterparkplatz in Worms (Bereich Festplatz/Kastanienallee, nahe Zirkus) zu einem Raub.

Nach derzeitigem Stand saß der Geschädigte in seinem Pkw, als zwei bislang unbekannte Männer an das Fahrzeug herantraten. Einer der Täter öffnete die Fahrertür, zog den Mann aus dem Auto und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Anschließend entwendete er Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel. Zudem wurde das im Fahrzeug befindliche Smartphone gestohlen. Die Täter flüchteten im Anschluss - nach Angaben des Geschädigten - mit dem Pkw.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde medizinisch versorgt.

Beschreibung der Täter:

   - Täter 1: männlich, ca. 20 Jahre, etwa 1,70 m, kräftige Statur, 
     Brille, dunkle Winterjacke
   - Täter 2: männlich, ca. 1,85 m, schlanke Statur, dunkle 
     Winterjacke, dunkler Hauttyp

Entwendet wurde nach aktuellem Ermittlungsstand ein Smartphone sowie ein grauer BMW 3er, Baujahr ca. 2006, mit dem amtlichen Kennzeichen HP-EN 90.

Der Wert des Raubguts wird derzeit auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht:

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Schotterparkplatzes/Festplatzes wahrgenommen hat oder Hinweise zum Verbleib des genannten BMW geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: 06241 852-0 oder per E-Mail an KIWorms(at)polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
