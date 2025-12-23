PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Partenheim - Brand eines Fachwerkhauses
Eine Person verletzt

Partenheim (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025 kam es am frühen Nachmittag zum Brand im Erdgeschoß eines Fachwerkhauses im Ortskern von Partenheim. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte eine Rauchentwicklung ausgehend von dem Einfamilienhaus festgestellt und anschließend der Notruf abgesetzt werden. Der 91-jährige Bewohner des Hauses konnte sich eigenständig aus dem bereits stark verrauchten Innenbereich ins Freie begeben. Dieser wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr aktuell nicht bewohnbar. Die Ursache der Brandauslösung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
zu Bürozeiten Telefon: 06731-9112602
außerhalb Bürozeiten: 06131-2162101
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

