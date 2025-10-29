Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Mit Haftbefehl in die Justizvollzugsanstalt
Pomellen (ots)
Zwei polnische Staatsangehörige wurden in Pomellen kontrolliert. Gegen beide bestanden mehrere Fahndungsausschreibungen. Ein 35- jähriger Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1350,- EUR und 84,50 EUR Verfahrenskosten zahlen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte ihn ihn wegen Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Er wurde für die nächsten 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.
Ein ebenfalls 35- jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht. Hier betrug die Geldstrafe 1190,00 EUR. Zusätzlich waren 155,00 Euro (Kosten des Verfahrens) zu erheben. Die Ersatzfreiheitsstrafe war auf 119 Tage festgelegt. Des Weiteren bestehen 2 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung 1. durch die STA Frankfurt/Oder wegen Diebstahls/Unterschlagung 2. durch die STA Berlin wegen besonders schwerem Diebstahl. Auch der Mann konnte nicht zahlen und musste in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert werden.
