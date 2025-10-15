Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Kontrolle im Regionalexpress und an der Grenze sorgten für Einlieferungen in die JVA

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein 43jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Nachmittag als Mitreisender im RE5360 von Zerrenthin nach Pasewalk aus Polen kommend durch Bundespolizisten kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Frankfurt/Oder wegen Hehlerei. Dem Haftbefehl zufolge hatte der Zugreisende eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monate abzuleisten. Er wurde gegen 18:45 Uhr in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Auch eine 56jährige Polin musste den Weg in die JVA antreten. Sie wurde in den gestrigen Abendstunden bei Grenzkontrollen am GÜG Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Hannover wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polin konnte die Geldstrafe in Höhe von 1200,00EUR und 341,10EUR Kosten nicht bezahlen und wurde für 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Bützow eingeliefert.

