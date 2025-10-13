Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrere Festnahmen am Wochenende in Pomellen

Pomellen (ots)

Bundespolizisten vollstreckten am Wochenende fünf Haftbefehle in Pomellen. Die Männer waren als Mitfahrer in PKWs oder in Reisebussen nach Deutschland unterwegs:

Ein 38- jähriger Pole wurde in einem Flixbus kontrolliert Die Staatsanwaltschaft Bielefeld suchte ihn mit Haftbefehl wegen Diebstahl. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 186,10 EUR und konnte damit eine 60- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ein 27- jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Auch hier wurden die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro sowie 25,00 Euro Restgeldstrafe und 259,25 Euro Verfahrenskosten gezahlt. Als Ersatzfreiheitsstrafe waren hier 16 Tage festgelegt.

Ein 37- jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft Hof wegen falscher uneidlicher Aussage gesucht. In dem Fall war noch eine Restfreiheitsstrafe von 154 Tagen offen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann der JVA Neustrelitz zugeführt.

Gegen einen 36- jähriger Ukrainer bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zwickau. Er reiste in einem Flixbus. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 116,00 EUR nicht zahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Hier hat er jetzt eine 20- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg fahndete nach einem 21- jährigen Polen wegen gemeinschaftlichem Diebstahl. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 86,00 EUR nicht zahlen. Er wurde für die nächsten 20 Tage in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell