Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Radfahrer mit 1,6 Promille gestoppt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizei in Kirchheimbolanden einen 38 jährigen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle äußerte der Mann, zuvor auf einer Feier Alkohol konsumiert zu haben und nun mit dem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Um eine erneute Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde das Fahrrad des Mannes vorübergehend sichergestellt.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer - egal ob im Auto, auf dem Fahrrad oder E Scooter - stellen ein erhebliches Risiko für sich und andere dar. Bereits geringe Mengen Alkohol können Reaktionszeit, Gleichgewicht und Wahrnehmung beeinträchtigen.

Die Polizei weist darauf hin:

Schon ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, wenn Ausfallerscheinungen auftreten oder andere gefährdet werden.

Ab 1,6 Promille gilt man auf dem Fahrrad als absolut fahruntüchtig - es drohen Strafverfahren, Punkte und medizinisch psychologische Untersuchungen (MPU). Nach Alkoholkonsum sollte grundsätzlich kein Fahrzeug geführt werden, auch kein Fahrrad.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell