PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Radfahrer mit 1,6 Promille gestoppt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 23:30 Uhr, kontrollierte die Polizei in Kirchheimbolanden einen 38 jährigen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle äußerte der Mann, zuvor auf einer Feier Alkohol konsumiert zu haben und nun mit dem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Um eine erneute Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde das Fahrrad des Mannes vorübergehend sichergestellt.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer - egal ob im Auto, auf dem Fahrrad oder E Scooter - stellen ein erhebliches Risiko für sich und andere dar. Bereits geringe Mengen Alkohol können Reaktionszeit, Gleichgewicht und Wahrnehmung beeinträchtigen.

Die Polizei weist darauf hin:

Schon ab 0,3 Promille kann eine Straftat vorliegen, wenn Ausfallerscheinungen auftreten oder andere gefährdet werden.

Ab 1,6 Promille gilt man auf dem Fahrrad als absolut fahruntüchtig - es drohen Strafverfahren, Punkte und medizinisch psychologische Untersuchungen (MPU). Nach Alkoholkonsum sollte grundsätzlich kein Fahrzeug geführt werden, auch kein Fahrrad.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:25

    POL-PDWO: Marnheim - Geschwindigkeitskontrollen an der B47 - 11 Verstöße festgestellt

    Marnheim (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, führte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Zeitraum von 15:00 bis 17:00 Uhr eine Laserkontrolle auf der B47 in Höhe Marnheim durch. Auf dem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 11 ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 21:22

    POL-PDWO: Worms- Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Worms (ots) - Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Worms im Bereich der Schönauer Straße, beginnend aus Richtung Ludwigsstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring, zu einem auffälligen Fahrverhalten durch den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Der PKW fiel durch plötzliche Fahrstreifenwechsel, eine nicht unerhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung sowie durch ein riskantes Fahrmanöver auf. Im ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 20:00

    POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

    Eisenberg (Pfalz) / Ostring (ots) - Am Freitag, dem 19.12.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Riedstadt befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 75 in Richtung der Landstraße 395, während eine 61-jährige Fahrerin aus Börrstadt gleichzeitig die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren