Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Worms im Bereich der Schönauer Straße, beginnend aus Richtung Ludwigsstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring, zu einem auffälligen Fahrverhalten durch den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens.

Der PKW fiel durch plötzliche Fahrstreifenwechsel, eine nicht unerhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung sowie durch ein riskantes Fahrmanöver auf. Im weiteren Verlauf soll es an mehreren lichtzeichengeregelten Kreuzungen zu Verkehrsgefährdungen gekommen sein, bei denen andere Verkehrsteilnehmer mutmaßlich zu Gefahrenbremsungen gezwungen wurden.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung sowie eines möglichen illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
zu Bürozeiten Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

