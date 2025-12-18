Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Eisenberg (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg, im Bereich der IGS, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beteiligt waren ein 60-jähriger Fahrer eines Mini Cooper sowie ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf. Der Mini Cooper war am Straßenrand abgestellt, als der VW Golf das Fahrzeug passierte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Anhand der Schilderungen der Verkehrsunfallbeteiligten konnte der genaue Unfallhergang vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.850 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell