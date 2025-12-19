PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eisenberg (Pfalz) / Ostring (ots)

Am Freitag, dem 19.12.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Riedstadt befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 75 in Richtung der Landstraße 395, während eine 61-jährige Fahrerin aus Börrstadt gleichzeitig die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr, sodass beide Pkw miteinander kollidierten. Beide Fahrzeugführer kamen bei einem gleichzeitigen Ausweichversuch nach rechts jeweils von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw der Frau im Graben zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte je leichtverletzt und zwecks weiterer Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, bis ca. 15 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war mit im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

