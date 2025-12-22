POL-PDWO: Marnheim - Geschwindigkeitskontrollen an der B47 - 11 Verstöße festgestellt

Eisenberg (Pfalz) / Ostring (ots) - Am Freitag, dem 19.12.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Riedstadt befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 75 in Richtung der Landstraße 395, während eine 61-jährige Fahrerin aus Börrstadt gleichzeitig die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige mit ...

