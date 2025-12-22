PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Marnheim - Geschwindigkeitskontrollen an der B47 - 11 Verstöße festgestellt

Marnheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, führte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Zeitraum von 15:00 bis 17:00 Uhr eine Laserkontrolle auf der B47 in Höhe Marnheim durch. Auf dem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 11 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 90 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 21:22

    POL-PDWO: Worms- Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Worms (ots) - Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Worms im Bereich der Schönauer Straße, beginnend aus Richtung Ludwigsstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring, zu einem auffälligen Fahrverhalten durch den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Der PKW fiel durch plötzliche Fahrstreifenwechsel, eine nicht unerhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung sowie durch ein riskantes Fahrmanöver auf. Im ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 20:00

    POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

    Eisenberg (Pfalz) / Ostring (ots) - Am Freitag, dem 19.12.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Riedstadt befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 75 in Richtung der Landstraße 395, während eine 61-jährige Fahrerin aus Börrstadt gleichzeitig die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige mit ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:55

    POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

    Eisenberg (ots) - Am Mittwoch, den 17.12.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg, im Bereich der IGS, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beteiligt waren ein 60-jähriger Fahrer eines Mini Cooper sowie ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf. Der Mini Cooper war am Straßenrand abgestellt, als der VW Golf das Fahrzeug passierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren