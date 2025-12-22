POL-PDWO: Marnheim - Geschwindigkeitskontrollen an der B47 - 11 Verstöße festgestellt
Marnheim (ots)
Am Freitag, den 19.12.2025, führte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Zeitraum von 15:00 bis 17:00 Uhr eine Laserkontrolle auf der B47 in Höhe Marnheim durch. Auf dem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 11 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 90 km/h.
