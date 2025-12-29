PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Worms (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 28.12.2025, und Samstag, den 28.12.2025, kam es in der Rietschelstraße in Worms zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms
Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/prFNxNx

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

