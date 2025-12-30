PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Anlagebetrug über angebliche Krypto-Investments: Schaden im hohen sechsstelligen Bereich - Kriminalpolizei warnt

Worms (ots)

Die Kriminalpolizei Worms ermittelt wegen des Verdachts des Anlagebetrugs im Zusammenhang mit angeblichen Investitionen in Kryptowährungen. Ein Geschädigter erstattete am Dienstag, 23.12.2025, Anzeige, nachdem er nach eigenen Angaben seit Ende August/Anfang September 2024 durch professionelle Täterkontakte zu fortlaufenden Zahlungen veranlasst worden war. Der entstandene Schaden liegt nach derzeitiger Einschätzung bei rund 800.000 Euro.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde der Geschädigte zunächst telefonisch kontaktiert. Im weiteren Verlauf erfolgte die Kommunikation überwiegend über Messenger-Dienste. Ihm wurden hohe Gewinne in Aussicht gestellt, u. a. durch angebliche Wechselkursvorteile. Zur vermeintlichen "Unterstützung" bei den Investitionen sollte der Geschädigte zudem eine Fernzugriffssoftware installieren, wodurch die Täter Zugriff auf Onlinebanking-Vorgänge erhielten. Auszahlungen sollen trotz wiederholter Zusagen nicht erfolgt sein; stattdessen wurden fortlaufend weitere Zahlungen, etwa für "Verifizierung", "Steuern" oder "Gebühren", verlangt.

Die Kriminalpolizei Worms warnt in diesem Zusammenhang eindringlich und gibt folgende Präventionstipps:

   - Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Renditen bei 
     geringem Risiko.
   - Informieren Sie sich genau über die 
     Trading-/Investment-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld
     überweisen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, 
     Angebote zu prüfen.
   - Geben Sie keine vertraulichen Daten (z. B. 
     Onlinebanking-/Depot-Zugangsdaten) preis und übermitteln Sie 
     keine Kopien von Ausweisdokumenten oder Zahlungskarten.
   - Erlauben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang zu 
     Computer oder Smartphone.
   - Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
     oder eine unabhängige Finanzberatung und lassen Sie Angebote 
     prüfen.
   - Prüfen Sie, ob der Anbieter durch die BaFin oder eine 
     Aufsichtsbehörde im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
     lizenziert ist.
   - Wenden Sie sich im Betrugsfall umgehend an die Polizei und 
     erstatten Sie Strafanzeige.

Personen, die ähnliche Kontaktaufnahmen zu Krypto-/Online-Investments erhalten haben oder bereits Zahlungen geleistet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: 06241 852-0 oder per E-Mail an KIWorms(at)polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

