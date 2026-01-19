Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wiederholt in Streit geraten - Alkoholisierten in Gewahrsam genommen

Einen alkoholisierten 41-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am späten Sonntagabend in einer Unterkunft in der Weidenstraße in Gewahrsam genommen. Der Mann war mit einem 37-Jährigen wiederholt in Streit geraten und hatte diesen an seiner Türe verbal bedroht. Da auch angesichts der Alkoholisierung des Mannes keine Beruhigung der Situation in Sicht war, musste der 41-Jährige die Polizisten schließlich auf das Polizeirevier begleiten. Die Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle. Ein Alkoholvortest bei dem 41-Jährigen ergab rund zwei Promille. Verletzt wurde bei den Streitigkeiten niemand. Auf den 41-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Bedrohung zu.

Ravensburg

Alkoholisierter begeht Diebstahl und leistet Widerstand

Wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 38-Jährigen. Der Mann hatte am Sonntagmorgen in einer Tankstelle in der Friedrichshafener Straße unter anderem Alkoholika an sich genommen und anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter konnten die hinzugerufenen Beamten zu dem Alkoholisierten lotsen, der unweit auf einem Acker lag. Bei seiner Festnahme leistete der 38-Jährige Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Da ein Alkoholvortest bei dem Mann über vier Promille anzeigte und der 38-Jährige nicht mehr verkehrsfähigen war, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen wird geprüft, ob der 38-Jährige auch für einen Einbruchsversuch in eine Lagerhalle im Bereich Torkenweiler verantwortlich ist, zu dem es Sonntagmorgen gegen 6 Uhr gekommen war. Gestohlen wurde hierbei nichts.

Grünkraut

Einbrecher von Zeugen in die Flucht geschlagen

Bei einem Einbruch auf einem Gehöft bei Grünkraut wurden am Samstagnachmittag zwei Täter überrascht und gestört. Ein Angehöriger der Bewohner, mit dem die Einbrecher offensichtlich nicht gerechnet hatten, konnte das Duo dabei beobachten, wie es über eine Terrassentüre in die Wohnung einstieg. Als der Zeuge die beiden überraschte, flüchteten stiegen sie auf ihre Räder und ergriffen die Flucht. Die zwischenzeitlich zufällig zurückgekehrten Eigentümer nahmen die Verfolgung auf, woraufhin das Duo die Räder wegwarf und zu Fuß über ein Feld flüchtete. Trotz intensiver Fahndung der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Beamten stellten die Fluchträder sowie weitere mögliche Spuren sicher, die Ermittlungen dauern an. Bei ihrer Tat dürften die Einbrecher schlussendlich lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeutet haben.

Weingarten

Ohne Führerschein gefahren und Unfallflucht begangen

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Ein Zeugen hatte beobachtet, wie der Skoda-Lenker am Sonntagmorgen beim Rückwärtsfahren in der Ravenbsburger Straße einen geparkten VW touchierte. Als der Verursacher weiterfuhr, ohne sich um dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, schoss der aufmerksame Zeuge Fotos vom Wagen des Flüchtigen und informierte die Polizei. Die Beamten sprachen daraufhin beim Fahrzeughalter vor, konnten den Verantwortlichen jedoch zunächst nicht antreffen. Dieser meldete sich später beim Polizeirevier und räumte ein, keinen Führerschein zu besitzen und den Wagen gelenkt zu haben.

Aulendorf

Stein gegen Fensterscheibe an Unterkunft geworfen

Unbekannte haben am Samstagabend kurz vor 20.45 Uhr einen Stein an eine Fensterscheibe einer Unterkunft im Spitalweg geworfen. Die unbekannten fuhren anschließend mit einem dunklen Pkw davon. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch wenige hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen.

Wangen im Allgäu - Neuravensburg

Mehrere Autos mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Vandalen haben am Wochenende an fünf Autos Sachschaden angerichtet, die im Rätikonweg geparkt waren. Offenbar mutwillig klappten die Unbekannten die Außenspiegel der Fahrzeuge um und beschädigten sie dabei. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

