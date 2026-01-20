Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mängel an Pkw festgestellt

Eine Reihe von technischen Mängeln und Verstößen haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in der Flugplatzstraße an einem Audi festgestellt. So konnte der 32-jährige Fahrer für diverse technische Veränderungen und Anbauteile keinen Nachweis über deren Zulässigkeit vorlegen, außerdem wurden Defekte an der Beleuchtung und mehrere Undichtigkeiten beanstandet. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, außerdem muss er zeitnah die Beseitigung der festgestellten Mängel nachweisen.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrten

Zwei Trunkenheitsfahrten haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag und Dienstag im Stadtgebiet festgestellt und zur Anzeige gebracht. Montagnachmittag gegen 16 Uhr fiel ein 30-jähriger Fahrradfahrer einer Streifenwagenbesatzung auf. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Vortests reagierten positiv auf THC und erbrachten einen Atemalkoholwert von annähernd zwei Promille. Die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt folgte. Am frühen Dienstagmorgen kurz nach 0.30 Uhr wurde ein 60-jähriger Pkw-Lenker kontrolliert, der einer Streife durch seine deutliche Schlangenlinienfahrt auffiel. Auch im Gespräch zeigte der Mann deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Da er einen Vortest ablehnte, folgten auch bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und das Ende der Fahrt. Beide Beschuldigte gelangen nun jeweils wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Überlingen

Mülleimerbrand

Zu einem brennenden Mülleimer wurden die Feuerwehr und die Polizei am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zum Zentralen Omnibusbahnhof gerufen. Während die Flammen von selbst erloschen und von der Feuerwehr noch nachgelöscht wurde, entstand an der Mülltonne Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei geht ersten Hinweisen zur Entstehung des Feuers nach, die Ermittlungen dauern an.

Überlingen

Betrunken im Lkw unterwegs

Am frühen Montagmorgen in betrunkenem Zustand war ein 28-Jähriger in seinem Lkw unterwegs. Das Fahrzeug war Zeugen gegen 5.30 Uhr auf der B 31 bei Überlingen aufgefallen, wie es in starken Schlangenlinien fuhr und fast mit der Leitplanke und dem Gegenverkehr kollidierte. Bei Meersburg stoppte eine Polizeistreife den Lkw und stellte beim Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und ergab einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille. Dem 28-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten. Der Mann gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Uhldingen-Mühlhofen

Herabfallende Eisplatte beschädigt Pkw

Eine von einem Lkw herabfallende Eisplatte hat am Montagabend auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen einen Pkw beschädigt. Gegen 18.15 Uhr überholte der 32-jährige Lenker eines BMW in der Kurve kurz nach dem Parkplatz "Wölfle" in Fahrtrichtung Überlingen einen Lkw, als sich von dessen Sattelauflieger die Eisplatte löste und auf das Dach des Pkw fiel. Hierdurch wurde unter anderem die Antenne am BMW abgerissen und die Karosserie beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Da der Lkw weiterfuhr und der Fahrer diesen vor Fahrtantritt offenbar nicht ausreichend von Schnee und Eis befreit hatte, ermittelt nun das Polizeirevier Überlingen.

Korrektur zu unserer gestrigen Pressemeldung für den Bodenseekreis:

In den gestrigen Meldungen berichteten wir von einem Verkehrsunfall bei Langenargen, den mutmaßlich eine 42-Jährige unter Alkoholeinfluss verursacht hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6199374). In dem Text wurde angegeben, dass die Frau von der Kanalstraße kommend die Vorfahrt beim Einbiegen in die Oberdorfer Straße missachtete. Richtig ist, dass die 42-Jährige von der Oberdorfer Straße aus Langenargen kommend an der Einmündung Oberdorfer Straße/Kanalstraße die dortige Vorfahrt nicht beachtete. Wir bitten dies zu berücksichtigen.

