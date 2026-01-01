Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Bilanz zur Silvesternacht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kreis Segeberg (ots)

Bis zum 31.12.2025 (23:59 Uhr) wurde der Fachbereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisfeuerwehrverband Segeberg zu 665 Einsätzen über Zugstärke alarmiert und 58 Einsatzstellen angefahren, um über die Arbeit der ehrenamtlichen Kräfte zu berichten. Dies bedeutet in den Alarmierungen eine Steigerung von 12,4%.

Der Jahreswechsel 2025/2026 ist für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg und darüber hinaus, als die wohl "heißeste Nacht" des Jahres anzusehen. Gerade in der Silvesternacht ist das Gefahrenpotenzial, durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern, deutlich erhöht und somit auch das damit verbundene Eingreifen der Feuerwehren. Die Einsatzkräfte haben sich auf diese Nacht entsprechend vorbereitet. An einigen Standorten wurden die sogenannten Silvesterbereitschaften vorgehalten, um ein zügiges Ausrücken zu gewährleisten und kleinere Einsatzstellen umgehend abzuarbeiten. Der Zeitraum dieser Bereitschaften liegt im eigenen Ermessen der einzelnen Feuerwehren.

Im Zeitraum der Silvesternacht (31.12.2025, 18 Uhr bis 01.01.2026, 06:00 Uhr) kam es kreisweit zu folgenden Einsätzen (Gesamt 34):

25 Einsätze "FEU K" (Feuer, kleiner Standard) 4 Einsätze "FEU" (Feuer Standard) 2 Einsätze "FEU K RWM (Feuer kleiner Standard, ausgelöster Rauchwarnmelder) 1 Einsatz "FEU BMA" (Feuer Standard, Auslösung Brandmeldeanlage) 1 Einsatz FEU G R 15 (Feuer größer Standard, Großeinsatz Rettungsdienst, 11-15 verletzte /betroffene Personen) 1 Einsatz NOTF 01 TV (Türöffnung für Rettungsdienst)

Um 00:00 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Wohngebäude in Kaltenkirchen. Durch die starke Verrauchung im Treppenhaus mussten sechs Personen durch die Feuerwehr über tragbare Leitern gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt waren 15 Personen betroffen, fünf Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Kaltenkirchen, auch die Feuerwehr Alveslohe, sowie an Vielzahl an Rettungsmitteln.

Zu diesem Einsatz erhalten Sie eine gesonderte Pressemitteilung.

Um 05:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Kaltenkirchen erneut zu einem Feuer alarmiert. An einem Privatgebäude brannte ein Gartenschuppen in voller Ausdehnung und drohte auf das Wohngebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte größerer Gebäudeschaden verhindert werden.

Die Feuerwehren waren in der Nacht hautsächlich mit Kleinbränden beschäftigt, die in den meisten Fällen durch Feuerwerkskörper verursacht wurden.

Ein Dank geht an alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, die nicht nur in der Silvesternacht, sondern das ganze Jahr über zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger die eigenen Interessen in den Hintergrund gestellt haben.

Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei allen Pressevertreterinnen und Pressevertretern, sowie allen Einsatzkräften von Rettungsdienst, Polizei, Hilfsorganisationen und dem Technischen Hilfswerk für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2025 und freuen uns auf das kommende Jahr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell