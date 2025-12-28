Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Kleinbrand in Senioreneinrichtung

Bad Bramstedt

Am heutigen Sonntagmittag, dem 28.12.2025 kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in einer Senioreneinrichtung in Bad Bramstedt.

Ursächlich wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage (BMA) durch die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn um 12:26 Uhr alarmiert.

Durch Rückruf im Objekt durch die Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung im Zimmer eines Bewohners bestätigt, woraufhin das Einsatzstichwort auf "FEU G R5"(Feuer größer Standard, Großeinsatz Rettungsdienst mit 3-5 verletzten / betroffenen Personen, im Verlauf auf "FEU G R10", 6-10 verletzte/betroffene Personen) angepasst wurde und die Freiwillige Feuerwehr aus Hitzhusen und der Rettungsdienst nachalarmiert wurden. Die Feuerwehr Hitzhusen konnte den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits eine Verrauchung im Flurbereich wahrgenommen werden. Durch das schnelle und umsichtige handeln des im Dienst befindlichen Pflegepersonals konnte schlimmeres verhindert werden.

Ein Müllbehältnis in einem Patientenzimmer hatte die Verrauchung und auch somit die Brandmeldeanlage ausgelöst. Dieses wurde durch die anwesende Pflegekräfte bereits gelöscht und ins Freie verbracht. Ebenfalls waren die Evakuierungsmaßnamen auf der Station bereits abgeschlossen.

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand somit in der Nachkontrolle des Mülleimers, den Belüftungsmaßnahmen im betroffenen Bereich sowie der Rückstellung der Brandmeldeanlage und die Übergabe an den Betriebsverantwortlichen.

Der Rettungsdienst hat insgesamt 10 betroffene Personen auf der Station medizinisch gesichtet, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt

Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Notarztwagen, vier Rettungswagen, Krankenwagen, Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt Deutsches Rotes Kreuz mit Einsatzleitwagen zur Führungsunterstützung Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell