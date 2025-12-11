Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Kellerbrand in Ellerau

Am Mittwochabend, dem 10.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ellerau um 19:29 Uhr in die die Stettiner Straße alarmiert. Der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn wurde dort eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Gemäß Alarm- und Ausrückeordnung wurde die Freiwillige Ellerau mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer Standard) sowie ein Rettungswagen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster des Kellerbereiches deutlich wahrgenommen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnte das Wohnobjekt vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Mittels handgeführtem C-Strahlrohr sowie Atemschutzgeräteträgern konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um weitere Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben wurde um 19:54 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Alveslohe alarmiert und das Einsatzstichwort auf "FEU G"(Feuer, größer Standard) angepasst. Feuer aus konnte um 20:10 Uhr gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten sowie das Belüften des Kellerbereiches, dem Treppenhaus und einzelner Wohnungen dauert bis 20:54 Uhr an. Durch die Feuerwehr wurden einzelne Wohnungen aufgrund der anfänglich starken Rauchentwicklung kontrolliert und gemessen.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Einsatzstelle wurde für die Ermittlungen an die Polizei übergeben. Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte vor Ort

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Ellerau Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher

