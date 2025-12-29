Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Gebäudebrand in Kaltenkirchen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kaltenkirchen (ots)

Zu einem Gebäudebrand kam es am 29.12.2025, in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Um 00:57 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn die Freiwillige Feuerwehren aus Kaltenkirchen und Kisdorf sowie den Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort "FEU G" (Feuer, größer Standard).

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem freistehenden Gebäude, die sich im weiteren Verlauf in den Dachbereich ausgebreitet haben.

Neben der zügigen Wasserversorgung aus dem öffentlichen Hydrantennetz und der Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren unter umluftunabhängigem Atemschutz im Bereich der Heizungsanlage, mussten sich die Einsatzkräfte einen weiteren Zugang zum Objekt verschaffen, um Brandherde und Personen im Hauptgebäudeteil auszuschließen.

Bereits um 01:50 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, jedoch dauerten die Nachlöscharbeiten an. Durch die anfänglich starke Hitzentwicklung musste das Dach des Gebäudes an einigen Stellen geöffnet werden, um auch dort eventuelle Glutnester abzulöschen.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Nach Beendigung der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen

Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg Energieversorger

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell