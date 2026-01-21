Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrzeugbrand

Feuer gefangen hat ein Pkw am Montag kurz vor 13 Uhr in der Werthmannstraße. Der Besitzer des Wagens hatte die Batterie des VW getauscht, als es zu einem Kurzschluss kam. Der Wagen fing Feuer. Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich der 43-jährige Eigentümer am Fuß und wurde im Anschluss in ein Klinikum gebracht, um medizinisch versorgt zu werden. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Friedrichshafen/Oberteuringen

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Drogen und Alkohol am Steuer waren die Gründe dafür, dass die Polizei am Dienstag für insgesamt drei Autofahrer im Raum Friedrichshafen und Oberteuringen die Fahrt vorzeitig beendet hat. Ein 29 Jahre alter Autofahrer fiel während einer Verkehrskontrolle in der Riedleparkstraße am Nachmittag auf, da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Auch ein 30-jähriger Autofahrer, der kurze Zeit später in Oberteuringen bei einer Kontrolle auffiel, zeigte deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Beide mussten die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sollten die Drogen im Blut ebenfalls nachgewiesen werden können, kommt auf sie ein Fahrverbot und ein saftiges Bußgeld zu. Die Weiterfahrt wurde den Männern untersagt. Ebenfalls aus dem Verkehr gezogen wurde ein 46 Jahre alter Mann am Abend in der Meistershofener Straße. Er fiel durch Alkoholgeruch auf. Laut einem Atemtest hatte er über 1,8 Promille intus. Er musste daraufhin sein Auto stehen lassen und ebenfalls in einem Krankenhaus Blut abgeben. Da er zudem keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhob die Polizei zur Verfahrenssicherung einen Betrag von 3.000 Euro bei dem Mann und zeigte ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Meckenbeuren

Hoher Schaden bei Unfall

Mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen ist eine Autofahrerin am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Seestraße bei Lochbrücke. Die 71 Jahre alte Porsche-Lenkerin kam aus Richtung Friedrichshafen und wollte kurz nach dem Tankstellengelände nach links in die Käthe-Paulus-Straße abbiegen. Beim Abbiegen prallte sie mit dem Daimler eines 80-Jährigen zusammen, der nach Friedrichshafen unterwegs war. Bei der wuchtigen Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen Totalschaden, der sich auf rund 125.000 Euro beläuft. Die Wagen wurden abgeschleppt. Der Daimler-Fahrer wurde zudem leicht verletzt und noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Da im Raum steht, dass die Unfallverursacherin durch ihr rücksichtloses Fahrverhalten den Unfall zu verantworten hat, ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Unfallfolge.

Überlingen

Rettungswagen verunfallt

Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Alten Owinger Straße entstanden, an dem auch eine Rettungswagenbesatzung beteiligt war. Der Lenker des Rettungswagens war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als sich auf dem Weg vom Kreisverkehr am Sana-Zentrum in Richtung Hägerstraße ein Pkw vor ihm befand. Der 62 Jahre alte Lenker des vorausfahrenden Mercedes wollte nach links in einen Hofraum einfahren, um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen, als der Fahrer des Rettungswagens just in dem Moment zum Überholen ansetzte. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Bermatingen

Rettungseinsatz

Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass einem Anwohner in der Buchbergstraße aus einer Notlage geholfen werden konnte. Dem 15 Jahre alte Jugendlichen fielen am Dienstag kurz nach 16.15 Uhr Hilfeschreie auf und er wählte den Notruf. Rettungsdienst, Polizei sowie Feuerwehr rückten an. Wie sich herausstelle, war der 64 Jahre alte Bewohner des Hauses gestürzt und selbstständig nicht mehr in der Lage aufzustehen. Mithilfe eines Nachbarn konnte die Haustüre geöffnet und dem glücklicherweise unverletzten Mann geholfen werden.

Salem

Verletzt nach Auffahrunfall

Auf der Kreisstraße zwischen Mühlhofen und Grasbeuren kam es in der Dienstagnacht kurz nach 23.30 Uhr zu einem Unfall. Ein 25 Jahre alter Toyota-Lenker, der nach Grasbeuren unterwegs war, musste aufgrund zweier die Fahrbahn kreuzender Rehe stark abbremsen. Eine hinterherfahrende 22-Jährige, die ebenfalls in einem Toyota unterwegs war, konnte aufgrund des zu geringen Abstands zum Vordermann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Wagen des 25-Jährigen wurde daraufhin in einen angrenzenden Acker geschoben, der Fahrer leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell