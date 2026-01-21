PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Eine 77-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13.30 Uhr in der Niederbieger Straße getötet worden. Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer war auf der Waldseer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und bog ersten Erkenntnissen zufolge an der Kreuzung mit der Niederbieger Straße nach rechts ab. Dabei übersah er die Seniorin, die zu Fuß die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerampel überquerte, und erfasste sie mit seinem 40-Tonner. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich am Unfallort um den 41-Jährigen und um Zeugen. Noch unklar ist derzeit, ob einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet hat. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle bis gegen 17.30 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Ravensburg aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

