Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall beim Überholen - vier Personen teils schwerverletzt

Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Vier Verletzte, darunter zumindest zwei Schwerverletzte, sowie Sachschaden von mehreren 10.000 Euro sind die Folge eines Unfalls im Zuge eines missglückten Überholmanövers am Donnerstagvormittag auf der B 311 zwischen Meßkirch und Heudorf. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Audi hatte den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 10 Uhr in Richtung Heudorf einen vorausfahrenden Lkw überholt und prallte dabei nahezu frontal in einen entgegenkommenden Hyundai. Ein VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte ebenfalls in die Unfallstelle. Während der Unfallverursacher und seine Beifahrerin offensichtlich nicht verletzt wurden, zogen sich die 70 Jahre alte Fahrerin des Hyundai und ihr 67 Jahre alter Beifahrer sowie die beiden Insassen des VW teils schwere Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst ist auch die örtliche Feuerwehr zum Unfall ausgerückt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell