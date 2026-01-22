Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.01.2026

46-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 46-Jährigen, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Am Dienstagvormittag hatte der Mann in einem Einkaufscenter in der Weißenauer Straße mehrere Dosen alkoholischer Getränke gestohlen und sich anschließend zur Wehr gesetzt, als er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde. Er schlug den Mitarbeiter und warf mit Beleidigungen um sich. Polizeistreifen des Polizeireviers Ravensburg übernahmen den Tatverdächtigen, der vor Ort festgehalten werden konnte. Auch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte der Mann fortwährend. Der Ladendetektiv wurde durch den Schlag leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 46-Jährige noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den griechischen Staatsangehörigen erließ und diesen in Vollzug setzte. Der dringend Tatverdächtige sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.

