Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Zwei Verkehrsteilnehmende, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwoch bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt. Gegen 9.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger auf einem E-Scooter angehalten, der während der Kontrolle deutliche Auffälligkeiten zeigte. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Gegen 23.45 Uhr wurde eine 23-Jährige am Steuer ihres Pkw kontrolliert. Auch bei ihr reagierte der Vortest positiv auf THC. In beiden Fällen mussten sich die Betroffenen je eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung über den Fortgang der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren entscheiden wird. Im Positivfall folgen ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Eine Weiterfahrt wurde beiden Betroffenen zunächst untersagt.

Meckenbeuren

Körperverletzung

Mehrere Polizeistreifen sind am Mittwochnachmittag zu einer Gemeinschaftsunterkunft in der Altmannstraße ausgerückt, nachdem zuvor eine Auseinandersetzung gemeldet worden war, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Wie sich herausstellte, waren zwei 27- und 34-jährige Bewohner gegen 16.15 Uhr wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten, was in einem Handgemenge endete. Hierbei wurden die Kontrahenten leicht verletzt. Den Einsatz eines Messers verneinten beide, ein solches konnte auch nicht aufgefunden werden. Gegen die Beteiligten wird nun wegen wechselseitig begangener Körperverletzung ermittelt.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein am Straßenrand der Schussenstraße geparkter VW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und hierbei unter anderem der Seitenspiegel und die Frontschürze beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht, ohne sich um den Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Leichte Verletzungen hat sich der 32-jährige Lenker eines Audi bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L 195 zugezogen. Der Mann kam gegen 5 Uhr in Fahrtrichtung Owingen auf Höhe der Sorgenhöfe aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Grünstreifen. Während er durch den Unfall leicht verletzt wurde und auf eine rettungsdienstliche Behandlung verzichtete, entstand an seinem Pkw ein geschätzter Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell