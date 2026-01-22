Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Boms / Altshausen

Riskant überholt - Polizei bittet um Hinweise zu Autofahrer

Aus einer Fahrzeugkolonne heraus soll am Mittwochnachmittag der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kombi auf der B 32 zwischen Boms und Altshausen riskant überholt haben. Zwei entgegenkommende Autofahrerinnen mussten demnach eine Vollbremsung durchführen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die beiden 27 und 29 Jahre alten Frauen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, sie konnten nach einer kurzen medizinischen Betreuung durch einen Rettungsdienst bereits vor Ort wieder entlassen werden. Personen, die das Überholmanöver kurz vor 14 Uhr beobachtet haben und Hinweise zu dem dunklen Pkw sowie dessen bislang unbekanntem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee

Kaugummi-/Spielzeugautomaten beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an zwei Kaugummi- beziehungsweise Spielzeugautomaten in der Abt-Moser-Straße angerichtet. Die Automaten wurden mutwillig aus ihren Verankerungen gerissen und auf den Boden geworfen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu der Tat und den Unbekannten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee / Mennisweiler

Stoppstelle missachtet - zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Die Stoppstelle an der Kreuzung L 314 bei Mennisweiler mit der Kreisstraße zwischen Hittisweiler und Molpertshaus hat eine Honda-Fahrerin am Donnerstagmorgen missachtet und einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten verursacht. Beim Einfahren in die Kreuzung aus Richtung Hittisweiler kommend prallte die 63 Jahre alte Fahrerin des Honda gegen 7 Uhr in den Opel eines 19-Jährigen, der sich aus Richtung Roßberg näherte. Infolge des wuchtigen Zusammenpralls wurde der Honda von der Straße abgewiesen und kam neben den dortigen Bahngleisen in einer Wiese zum Stehen. Sowohl die 63-Jährige als auch die Beifahrerin im Opel zogen sich Verletzungen zu und wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen.

Kißlegg / Diepoldshofen

Kurve geschnitten - Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Hinweise zum Fahrer eines schwarzen Opel erbittet sich das Polizeirevier Leutkirch nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße (K 7902) zwischen Reipertshofen und Diepoldhofen. In einer scharfen Kurve auf Höhe Rötsee soll der Unbekannte die Kurve geschnitten haben, wodurch der entgegenkommende Fahrer eines Peugeot ausweichen musste und dabei leicht von der Fahrbahn abkam. Am Stoßfänger entstand hierbei Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des schwarzen Opel setzte derweil seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Leutkirch hat den Verkehrsunfall aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

