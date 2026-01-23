PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dieb flüchtet und leistet bei Festnahme Widerstand

Beim Diebstahl einer hochwertigen Jacke ist am Donnerstagvormittag ein 18-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Bachstraße ertappt worden und anschließend geflüchtet. Ein Ladendetektiv verfolgte den Mann. Im Bereich der Goldgasse stieß der Flüchtende mit einem Passanten zusammen, verlor sein Diebesgut und rannte weiter. Weitere Passanten hatten ebenfalls versucht, den 18-Jährigen aufzuhalten, bis ihn schließlich eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife stoppen konnte. Bei seiner Festnahme im Bereich der Eisenbahnstraße leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Da er bei seiner Tat ein griffbereites Pfefferspray mit sich führte, wird gegen den 18-Jährigen nun wegen Diebstahls mit Waffe sowie wegen seines Widerstands strafrechtlich ermittelt.

Ravensburg / Weingarten / Baienfurt

In psychischem Ausnahmezustand - Polizei mehrfach im Einsatz

Gleich mehrfach waren Beamte der Polizeireviere Ravensburg und Weingarten am Donnerstag wegen Personen im Einsatz, die sich offenkundig in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Kurz nach 7 Uhr wurde den Beamten eine Frau in einer Tankstelle in der Waldseer Straße gemeldet, die dort in betrunkenem Zustand Kunden anpöbelte und teils unbekleidet war. Kurz vor 11.30 Uhr rückten Polizisten zur Bushaltestelle Trauben aus, da hier ein Mann offenbar auf die Straße gerannt war und Personen sowie Pkw-Lenker angeschrien hatte. Kurz nach 17 Uhr sorgte eine Frau in einem Restaurant auf dem Marienplatz für Aufsehen, da sie hier ebenfalls unter anderem laut herumschrie. Die Betroffenen wurden, nachdem sie sich offenkundig in einem psychischen Ausnahmezustand befanden, von den Beamten in Gewahrsam genommen und jeweils in eine Fachklinik gebracht.

Wangen im Allgäu

Vorrang an Fußgängerüberweg missachtet - Bußgeld

Ein wartendes Kind an einem Fußgängerüberweg in der Lindauer Straße hat am Donnerstagmittag eine Autofahrerin offenbar nicht wahrgenommen und in der Folge nicht angehalten. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatte die Situation beobachtet und die Seniorin daraufhin gestoppt und verwarnt. Auf die Frau kommt nun ein Bußgeld zu. Verletzt oder gefährdet wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

