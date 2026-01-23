Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Wiggenhausen

Verkehrskontrollen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis ertappt

Bei vermehrten Verkehrskontrollen am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet Friedrichshafen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Unter anderem waren 37 Autofahrer nicht angeschnallt und 27 Fahrzeuglenker bedienten unerlaubt während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Ebenfalls kommt auf sechs Fahrradfahrer, die sich falsch verhalten haben, ein Bußgeld zu und auch 3 Verkehrsteilnehmer, die ohne ausreichenden Versicherungsschutz unterwegs waren, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Oberteuringen

Abgelenkter Fahrzeuglenker verursacht Unfall und bringt Rettungswagen mit Sonderrechten zum Stillstand

Ablenkung durch das Handy während der Fahrt dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Waltenweiler und Hefigkofen auf Höhe der Abzweigung nach Oberteuringen gewesen sein. Ein 51-järiger Mann befuhr mit seinem Porsche die L329, als er sein Mobiltelefon zückte und die wohl provozierende Fahrweise eines Vorausfahrenden zu dokumentieren. Dabei näherte sich dem 51-Jährigen ein Rettungswagen mit Sondersignalen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und beabsichtigte, nach links nach Oberteuringen abzubiegen. Der 51-jähirge erschrak darüber und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er die angrenzende Mittelinsel, touchierte mit seinem Unterboden den Randstein und zwang den heranfahrenden Rettungswagen somit zum Stillstand. Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen dem Porsche-Fahrer und dem Rettungswagen kam es nicht. Am Porsche entstand durch das Fahrmanöver ein Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro. Auf den Fahrer kommt nun zudem ein Bußgeld zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Love-Scamming - Liebesbetrüger erbeutet über 66.000 Euro

Die Polizei ermittelt und warnt, nachdem eine Frau aus dem Bodenseekreis in den letzten Wochen Opfer eines Liebesbetrugs im Internet geworden ist. Eine 66-jährige Frau aus dem Raum Uhldingen-Mühlhofen nahm nach einem Konzertbesuch vor einigen Wochen über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu einer Person auf, die sich als Musiker "Marti Pellow" ausgibt. Es entstand ein reger Schreibverkehr zwischen der Frau und dem vermeintlichen Musiker, der das Opfer vermutlich geschickt um den Finger wickelte. Über den Zeitraum von mehreren Wochen überwies die Gutgläubige einen fünfstelligen Euro-Betrag an den Betrüger. Erst in den vergangenen Tagen entschied sich die Frau zur Anzeige bei der Polizei, nachdem ihr der Schwindel auffiel.

Informationen zu dieser Betrugsmasche und wie Sie Betrüger rechtzeitig erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell