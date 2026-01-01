Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Am 01.01.2026 gegen 06:40 Uhr kam es in Ludwigshafen auf Höhe der Kreuzung Rheinallee / Yorckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Folge dessen mit mehreren Ampelmasten und einer Hauswand kollidierte. Ein Insasse des Fahrzeugs wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der zweite Mitfahrer und der Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit großräumig abgesperrt. Die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell