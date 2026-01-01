PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zur Silvesternacht 2025
2026

Vorder- und Südpfalz (ots)

Es kam es in der Silvesternacht zu keinen besonderen Vorkommnissen. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger feierte friedlich den Jahreswechsel.

Ersten Auswertungen zufolge kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu insgesamt 43 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen.

Es wurden 18 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, 8 wegen Sachbeschädigung und vier wegen Beleidigungen aufgenommen.

Bei drei Fahrzeugführenden stellten Polizeikräfte Alkohol- bzw. Drogenverstöße fest.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 15:28

    POL-PPRP: Einbrüche in Geschäfte und Pkw - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des 30.12.2025 wurde ein 19-jähriger Mann gegen 02:20 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er versuchte, in ein Geschäft in der Friedensstraße einzubrechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeikräften im Nahbereich vorläufig festgenommen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:21

    POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 17.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6181524 . Der am 17.12.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 19:22

    POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Ludwigshafen, Oggersheim (ots) - Aktuell gibt es Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Oggersheim. Nach aktuellen Erkenntnissen brannte sowohl der Balkon als auch die dazugehörende Wohnung im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Derzeit sind zwei Personen aufgrund des Einatmens von Rauchgasen verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren