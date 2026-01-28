Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Zusammenstoß mit einem BMW auf einem Parkplatz in der Straße "Buchholz" einfach davongefahren ist ein Autofahrer am Dienstag. Der unbekannte Fahrzeuglenker touchierte zwischen 6 und 15 Uhr den geparkten Wagen der X-Reihe mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro an dem abgestellten Auto zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Jugendlicher durch Knallkörper verletzt

Ermittlungen eingeleitet hat die Polizei Friedrichshafen nach einer Knallkörper-Explosion am Dienstagnachmittag an der Pestalozzi-Schule in der Allmandstraße. Eine 15-Jähriger, der sich gegen 16.30 Uhr auf dem Schulgelände aufgehalten haben soll, wurde dabei leicht verletzt. Nach seinen Angaben seien drei Jugendliche, die er als arabisch aussehend und etwa 1,70 cm groß beschreibt, auf ihn zugekommen und hätten den Knallkörper in seine Richtung geworfen. Der 15-Jährige musste nach der Explosion medizinisch versorgt werden. Personen, die Hinweise auf die drei Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Langenargen

Nach Auseinandersetzung auf Fasnachtsveranstaltung - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es bereits am Freitag, den 16. Januar, am Rande einer Fasnachtsveranstaltung zu einem handfesten Streit gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23 Uhr kam es auf dem Freigelände vor dem Festzelt in der Oberen Seestraße zur Auseinandersetzung zwischen zwei Sicherheitsdienstangehörigen und einem 28 Jahre alten Festbesucher. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet. Im Rahmen dieser wurde nun bekannt, dass der involvierte 28-Jährige zuvor wohl eine junge Frau angegangen haben soll. Im Raum steht weiter, dass er diese mit Kabelbinder fixiert haben soll. Die Frau soll zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen und einen dunkelroten Pullover getragen haben. Außerdem habe sie dunkle Haare gehabt. Der Polizeiposten Langenargen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die junge Frau selbst, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Autofahrer prallt gegen Mauer

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Montag kurz nach 16 Uhr von der Straße "Zum Alet" abkam und gegen die Mauer einer Bahnunterführung prallte. Der 86-jährige Porsche-Fahrer wollte durch die Bahnunterführung in die Straße "Zum Hecht" fahren, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Durch die wuchtige Kollision verletze sich der Senior schwer, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und noch am Montagabend in eine Spezialklinik verlegt. Auch sein 74 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Am Porsche entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro, der entstandene Schaden an der Unterführung dürfte indes eher marginal ausfallen.

Deggenhausertal

Pkw überschlägt sich

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstagmorgen auf der L 204 zwischen Wittenhofen und Urnau. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin geriet aufgrund ihrer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und kam auf ihrem Weg nach Urnau nach links von der Straße ab. Ihr Fiat überschlug sich. Während an dem Wagen ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand, blieb die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen.

