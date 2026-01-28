Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.01.2026

Friedrichshafen / Markdorf(Bodenseekreis) (ots)

Nach einem Messerangriff am vergangenen Donnerstag in der Friedrichshafener Altstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6202504) hat eine Fahndungseinheit der Polizei am Montagnachmittag den 16 Jahre alten Tatverdächtigen in Markdorf festgenommen. Er wurde am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht in Konstanz vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Jugendliche wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeihauptkommissarin Sarah Haas, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell