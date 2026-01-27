Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rund 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 18.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr auf der B 32 (Wangener Straße) an der Einmündung Marktstraße entstanden. Beim Einfahren von der Marktstraße auf die B 32 übersah der 31-jährige Fahrer eines Opel eine Autofahrerin, die in Richtung Grünkraut unterwegs war und prallte in ihren Mini. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Weingartshofer Straße bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise. Eine Zeugin hatte kurz vor 7.30 Uhr wahrgenommen, wie der bislang noch unbekannte Fahrer eines dunklen kleineren Fahrzeugs an einer Absperrung zurücksetzte und dabei einen geparkten Fiat 500 touchierte. Der Unfallverursacher stieg danach aus, begutachtete offensichtlich den Schaden und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Exaktere Angaben zum Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug konnte die Zeugin aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht tätigen. Weitere Personen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben und ergänzende Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Baienfurt

Alkoholisiert am Steuer

Knapp 1,1 Promille pustete der Fahrer eines VW bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend im Bereich Niederbiegen. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten hatte den Fahrer des Wagens zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Der 49-Jährige musste in der Folge seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten behielten den Führerschein des Mannes ein und zeigen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Waldsee / Gaisbeuren

Gurt- und Handykontrollen

Neun Mal einen nicht angelegten Sicherheitsgurt sowie sieben Mal die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt haben Beamte des Polizeireviers Weingarten bei Verkehrskontrollen am Montagvormittag auf der B 30 in der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren beanstandet. Die Polizisten zogen die betroffenen Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr und wiesen sie auf ihr verbotswidriges Verhalten hin. Die Angehaltenen erwartet nun Post von der Bußgeldstelle.

Wangen im Allgäu

Drei Promille am Steuer

Rund drei Promille hatte ein Autofahrer intus, der in der Nacht auf Dienstag von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu im Stadtgebiet gestoppt wurde. Auf den 63-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Fahrzeuglenker musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Polizisten seinen Führerschein abgeben.

Wangen im Allgäu

Bewohner im Ausnahmezustand - Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermitteln das Polizeirevier Wangen im Allgäu und das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen den Bewohner einer Unterkunft in der Zeppelinstraße. Der 49-Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr in seinem Zimmer randaliert und schließlich vor seinem Zimmer persönliche Gegenstände in Brand gesteckt. Mitbewohner wurden unmittelbar auf den Zustand des 49-Jährigen und das Feuer aufmerksam und löschten dieses unter anderem per Feuerlöscher. Der 49-Jährige wurde von Einsatzkräften des Polizeireviers Wangen im Allgäu in Gewahrsam genommen und aufgrund seines offenkundigen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Durch das Feuer entstand lediglich geringer Sachschaden in Form eines Brandflecks auf dem Boden, verletzt wurde niemand.

