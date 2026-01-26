Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall - mehrere tausend Euro Sachschaden

Auf einen Vorausfahrenden aufgefahren ist am Sonntagvormittag eine 30 Jahre alte Skoda-Fahrerin, nachdem ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung Georgstraße / Schussenstraße überquerte. Die Fahrerin des Skoda nahm die Situation offenbar zu spät wahr und fuhr auf den VW-Caddy eines 36-Jährigen auf, der aufgrund des Einsatzfahrzeugs angehalten hatte. Verletzt wurde niemand, insgesamt entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro.

Fronreute

Ins Rutschen geraten und gegen parkende Pkw geprallt

Aufgrund nicht den Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit ist am Sonntagabend eine 58 Jahre alte Audi-Fahrerin in der Turmstraße ins Rutschen geraten und gegen einen parkenden Pkw geprallt. Im Bereich einer Kurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, kollidierte mit dem VW und schob diesen auf einen ebenfalls dort abgestellten Citroen auf. Insgesamt dürfte Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Bad Waldsee

Werkzeug aus Sprinter geklaut

Werkzeug im Wert mehrerer tausend Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Sprinter gestohlen, der auf einem Privatgelände in der Konstantin-Dausch-Straße abgestellt war. Die Täter öffneten auf noch nicht näher bekannte Weise die Schiebetüre des Fahrzeugs und flüchteten mit ihrer Beute. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Ratzenried

Jugendschutzkontrolle bei Fastnachtsveranstaltung

Drei alkoholisierte Jugendliche sind von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu bei Jugendschutzkontrollen aufgegriffen und ihren Eltern übergeben worden. Die unter 18-Jährige waren zu Besuch auf dem örtlichen Fasnetsumzug und fielen durch ihren übermäßigen Alkoholkonsum auf. Bei einem Alkoholvortest pusteten die Teenager zwischen 0,8 und knapp über zwei Promille.

Leutkirch im Allgäu

Außenspiegel gestreift - Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Leutkirch nach einem Spiegelstreifer und bittet um Hinweise auf einen Unfallbeteiligten. Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer, vermutlich eines weißen Renault, zwischen Leutkirch im Allgäu und Reichenhofen mit seinem Außenspiegel den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Mazda gestreift und dabei Sachschaden verursacht haben. Während die 26 Jahre alte Fahrerin des Mazda im Anschluss anhielt, fuhr der andere Unfallbeteiligte schlicht weiter. Personen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Unfallfahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu / Wangen im Allgäu / A 96

In Leitplanke geprallt - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei Unfällen im Einsatz

Bei zwei Verkehrsunfällen am Montag kurz nach 0 Uhr waren der Rettungsdienst, die Polizei und die jeweils örtliche Feuerwehr auf der A 96 im Bereich Leutkirch im Allgäu und Wangen im Allgäu im Einsatz. Zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West geriet ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes bei Schnee ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Während an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden von über 10.000 Euro entstand, blieben der Fahrzeuglenker und die übrigen Insassen unverletzt. Ebenfalls in die Mittelleitplanke prallte nahezu zeitgleich ein 21-Jähriger mit seinem Seat zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West. Auch hier blieb der Unfallverursacher unverletzt, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

