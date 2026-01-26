Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.01.2026

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

39-Jähriger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sitzt ein 39-Jähriger seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatten gegen den Mann ermittelt, nachdem dieser offenbar mehrere hundert Gramm Kokain sowie rund 1.000 Ecstasy-Tabletten zum Verkauf angeboten hatte, was Gegenstand eines anderen Ermittlungsverfahrens war. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte daraufhin einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Tatverdächtigen. Bei einem Einsatz am Dienstag, 20. Januar, stellten die Beamten schließlich mehrere hundert Gramm Amphetamin und mehrere hundert Ecstasy-Tabletten sowie Haschisch und Kokain im Gesamtwert von schätzungsweise rund 25.000 Euro sicher. Neben den Betäubungsmitteln fanden die Polizisten auch mehrere hundert Euro Bargeld und ein griffbereit beim Betäubungsmittel liegendes Messer auf. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der dringend tatverdächtige 39-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

