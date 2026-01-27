Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Weil er beim Erkennen einer Polizeistreife abrupt in eine Straße abbog, haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Montagnachmittag einen 24-jährigen Autofahrer im Bereich des Kreisverkehrs Nollhof gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 24-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest, ein Vortest verlief positiv auf THC. Der 24-Jährige musst in der Folge sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, kommen auf den Mann ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Sigmaringen

Pechsträhne hält Verkehrspolizei auf Trab

Insgesamt vier Pannenfahrzeuge haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montagnachmittag im Bereich des Kreisverkehrs in der Binger Straße/B 32 beschäftigt. Zunächst wurden die Verkehrspolizisten gegen 14.30 Uhr zur Absicherung eines Fiat gerufen, bei dem beim Einfahren in den Kreisverkehr plötzlich die Achse brach. Während die Beamten den Wagen absicherten, fuhr nur zehn Minuten später eine Opel-Fahrerin kurz nach dem Kreisverkehr gegen einen Randstein. Am Opel platzte der Reifen. Weitere 10 Minuten später fuhr ein Dacia-Fahrer aus dem nahegelegenen Tankstellengelände aus - auch bei ihm brach die Achse aus heiterem Himmel. Während alle drei Fahrzeuge vom Abschleppdienst aufgeladen wurden, fuhr ein VW-Fahrer in den Kreisverkehr ein und blieb aufgrund eines Motorschadens stehen. Die Polizisten legten selbst Hand an und schoben den Wagen, der ebenfalls abgeschleppt werden musste, von der Straße. Um weiteres Unheil zu vermeiden, verließ die Streife nach Abschluss der Maßnahmen rasch den pechbehafteten Kreisverkehr.

Inzigkofen

Fahrzeug überschlägt sich

Unverletzt blieb der 24 Jahre alte Lenker eines Seat, als er am Montag gegen 8.30 Uhr in einer scharfen Linkskurve von der L 277 zwischen Dietfurt und Laiz abkam und sich mit seinem Wagen überschlug. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn mit Schneematsch bedeckt. Am Seat, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe an.

Meßkirch

Großaufgebot von Rettungskräften nach Gefahrgutaustritt

Mit rund 150 Einsatzkräften waren die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände eines Betriebs im Veritasring im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein mit einem Schwefel-Phosphor-Gemisch gefülltes Behältnis beim Abladen mit einem Gabelstapler beschädigt worden sein, woraufhin die Chemikalien austraten. Zum Zeitpunkt des Gefahrgutaustritts befanden sich fünf Personen im Gebäude, die von der Feuerwehr evakuiert und vom Rettungsdienst medizinisch behandelt wurden, eine Person wurde kurzzeitig in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Stand blieben jedoch alle fünf Personen unverletzt. Die Wehrleute dämmten die Chemikalie ein und führten entsprechende Reinigungsarbeiten durch, woraufhin das Betriebsgelände wieder frei gegeben werden konnte. Der Sachschaden fiel gering aus.

Bad Saulgau

Unbekannter soll Kind gefolgt sein - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einem Vorfall, der sich am Montag gegen 7.30 Uhr in der Friedenstraße ereignet haben soll. Ein 10-Jähriger gab den Beamten gegenüber an, dass ihm auf dem Weg zur Schule ein bislang unbekannter Mann gefolgt sein soll. Der Junge soll den Mann im weiteren Verlauf mit beiden Händen weggestoßen haben. Eine Frau, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, soll den Unbekannten angesprochen und mit einem Anruf bei der Polizei gedroht haben. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Zur Verifizierung des Vorfalls bitten die Beamten Zeugen, insbesondere die Frau, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Lkw-Fahrer übersieht Fahrzeug - Unfall

Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 17 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Herbertingen und Hundersingen entstanden. Ein 37-jähriger Klein-Lkw-Fahrer bog nach links auf die B 32 ab und übersah dabei den Toyota einer entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurde der Klein-Lkw gegen ein Verkehrszeichen gedrückt, das ebenfalls beschädigt wurde. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

