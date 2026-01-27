Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall auf der B31 fordert zwei verletzte Personen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Friedrichshafen-West /B31 in Fahrtrichtung Überlingen sind zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine 51-jährige Autofahrerin scherte zum Überholvorgang aus und übersah dabei den LKW eines 48-Jährigen, der hinter der VW-Fahrerin in selbige Richtung unterwegs war und ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der Wagen der 51-Jährigen linksseitig die Leitplanke touchierte. Die Autofahrerin sowie ihre 19 Jahre alte Beifahrerin wurden im Anschluss zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde bei der Kollision so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Nach Unfall unerlaubt davongefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Äußere Ailingerstraße / Rotkreuzstraße nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Fahrer war vermutlich mit einem dunklen Pkw unterwegs, als er auf einen mittigen Fahrbahnteiler auffuhr und außerdem ein Verkehrszeichen erheblich beschädigte. Nach kurzzeitiger Begutachtung seines entstandenen Schadens fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens, der sich auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte, zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter der Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Ausgelöste Brandmeldeanlage in Seniorenzentrum

Ein Kabelbrand dürfte die Ursache für eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum in der Konstantin-Schmäh-Straße gewesen sein, zu dem zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montag gegen 11.15 Uhr ausrückten. Die Feuerwehr evakuierte die das betroffene Stockwerk und löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Sauerei in Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Feuerlöscher versprüht und Nothilfeeinrichtungen gewaltsam geöffnet haben Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Tiefgarage eines Möbelhauses in der Ailinger Straße. Die Täter öffneten zwischen Freitagabend und Montagmorgen das Rolltor der Tiefgarage, fuhren offenbar mit mehreren Fahrzeugen in die Garage und sorgten dort für Verwüstung. Zudem nahmen sie mindestens zwei Feuerlöscher in der Garage mit. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Bereits am Wochenende vom 9. bis 11. Januar kam es zu einem identischen Vorfall, bei dem ein ähnlich hoher Schaden entstanden ist. Personen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am späten Montag hat die Polizei gleich zwei E-Scooter-Fahrer gestoppt, die offenbar deutlich zu tief ins Glas geschaut haben. Gegen 22 Uhr kontrollierte die Polizei einen 32-jährigen Roller-Fahrer im Bereich der Eckenerstraße, der laut einem Atemalkoholtest über 0,9 Promille intus hatte. Auch ein späterer Atemtest, den der Fahrer auf dem Polizeirevier machen musste, lag noch deutlich zu hoch, weshalb er nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen muss. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt für mehrere Stunden. Mit über 3 Promille war laut einem Atemalkoholtest ein 20-Jähriger kurze Zeit später auf dem Alfred-Colsmann-Platz unterwegs. Der Mann war einem Zeugen aufgefallen, da er offenbar alkoholbedingt mehrfach mit seinem Fahrzeug stürzte. Die Polizei nahm den Mann mit in ein Klinikum, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Den E-Scooter behielt die Polizei erst einmal ein. In dem Zusammenhang wird nochmals daraufhin gewiesen, dass es sich auch beim E-Scooter um ein Elektrokleinstfahrzeug handelt, für den die gängigen Alkoholgrenzen ebenfalls gelten.

Überlingen

Feuerwehreinsatz in Einkaufszentrum

Wegen eines Brandalarms sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Montagnachmittag zum Einkaufszentrum in der Lippertsreuter Straße angerückt. Wie sich herausstellte, haben eine Teekanne und eine Packung Gummihandschuhe, welche auf einer Herdplatte im Personalraum im 1. OG standen, durch den noch eingeschalteten Herd eine starke Verrauchung des Gebäudes verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr brachte die angeschmorte Teekanne und die Packung Handschuhe ins Freie und belüftete das Gebäude anschließend. Ein offenes Feuer entstand nicht. Am Herd ist ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

