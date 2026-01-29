Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.01.2026

Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

49-Jähriger nach versuchter schwerer Brandstiftung zwischenzeitlich in Untersuchungshaft

Der 49-Jährige, der im dringenden Tatverdacht steht, in der Nacht auf Dienstag in einer Unterkunft in der Zeppelinstraße Feuer gelegt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6205082 ), sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatanwaltschaft Ravensburg wurde der ukrainische Staatsangehörige am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 49-Jährigen und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell