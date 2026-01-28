Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert auf dem E-Scooter erwischt

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Dienstagabend einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Die Beamten stoppten den 17-Jährigen in der Marienburger Straße und nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille, weshalb auf den jungen Mann nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zukommt.

Ravensburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht das Polizeirevier nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Bereich der Wilhelmstraße / Leonhardstraße, bei dem ein Lkw-Fahrer Unfallflucht begangen hat. Der Unbekannte touchierte gegen 6.30 Uhr mit seinem Lkw mit silberfarbenem Tankaufbau beim Vorbeifahren den Dacia einer 62-Jährigen und verursachte an diesem Sachschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Verursacher sowie dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfall auf Zebrastreifen fordert eine verletzte Person

Offenbar aufgrund der nicht richtig freigekratzten Windschutzscheibe hat am Dienstagmorgen die Fahrerin eines Seat in der Seestraße eine Fußgängerin an einem Zebrastreifen übersehen und leicht verletzt. Die 21 Jahre alte Passantin stürzte beim Überqueren der Straße auf die Motorhaube des Wagens und kam zum Glück mit leichteren Verletzungen davon. Einer unmittelbaren medizinischen Behandlung vor Ort bedurfte es nicht. Gegen die 23 Jahre alte Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Wangen im Allgäu

Unfall bei Waldarbeiten

Ein Großaufgebot der Feuerwehr, der Rettungsdiensts und der Bergwacht ist am Dienstagnachmittag zu einem Waldstück bei Krähenberg ausgerückt. Ein 32-Jähriger wurde bei Baumfällarbeiten und dem anschließenden Verrücken mit Hilfe eines Traktors von einem Baum erfasst und dabei schwer verletzt. Nach der aufwendigen Bergung aus dem unwegsamen Gelände wurde der Verletzte von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen.

Leutkirch im Allgäu

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat die Verkehrspolizei Kißlegg strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 27-Jährigen aufgenommen, der am Dienstagmittag auf der A96 zwischen der Anschlussstelle Kißlegg und Leutkirch-Süd in Fahrtrichtung Memmingen in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten war. Im Rahmen der Kontrolle forderten die Beamten den 27-jährigen Fahrer auf, seinen Führerschein auszuhändigen. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer jedoch über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

