Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260119 - 0075 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nacht (18. Januar 2026) nahmen aufmerksame Polizeibeamte einen 16-Jährigen fest, der zuvor aus einem PKW in der Moselstraße mehrere Sonnenbrillen entwendete.

Gegen 01:00 Uhr entwendete der 16-jährige, wohnsitzlose Tatverdächtige mehrere Sonnenbrillen aus einem geparkten Hyundai in der Moselstraße. Die Tat konnte durch die dortige Videoschutzanlage aufgezeichnet werden, sodass Polizeibeamte den Täter später wiedererkannten und schließlich festnahmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an das Jugendamt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell