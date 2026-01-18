Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260118 - 0073 Frankfurt - Ostend: Berauschter Fahrer leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(di) Ein Autofahrer fiel gestern Nacht (17. auf 18. Januar 2026) im Ostend durch seine Fahrweise auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Doch anstatt zu kooperieren, leistete der berauschte Mann gegenüber den eingesetzten Streifen erheblichen Widerstand.

Über Notruf erhielt die Polizei gestern gegen 03:10 Uhr die Mitteilung über ein auffälliges Fahrzeug, das auf der Hanauer Landstraße mehrfach unkontrolliert die eigene Fahrspur verließ und dabei nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Eine Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug zügig feststellen und anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich bei den eingesetzten Beamten schnell der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

Der Fahrzeugführer weigerte sich jedoch trotz aller deeskalativen Bemühungen der eingesetzten Beamten vehement, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten, so dass er unter Hinzuziehung weiterer Streifen aus dem Fahrzeug gezogen werden musste. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte auch, nach den eingesetzten Beamten zu schlagen. Sein unkooperatives Verhalten setzte sich auch bei der anschließenden Blutentnahme, die wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel angeordnet wurde, fort. Auch hier leistete er wiederholt erheblichen Widerstand.

Der 38-Jährige Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, nicht jedoch bevor sein Führerschein sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell