POL-F: 260118 - 0070 Frankfurt - Gallus: Schockmoment genutzt - Dreiste Betrüger erbeuten Bargeld

Frankfurt (ots)

(di) Mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" gelang es gestern (17. Januar 2026) dreisten Betrügern, einen 74-Jährigen zu überlisten und so Bargeld zu erbeuten. Der Abholer des Geldes entkam unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 74-Jährige erhielt hierbei gestern Mittag einen Anruf, bei dem ihm vom Anrufer ein angeblicher Verkehrsunfall seiner im Ausland lebenden Schwester vorgegaukelt wurde. Unter Ausnutzung des temporären Schocks des Mannes gab der Anrufer medizinische Kosten vor, die beglichen werden müssten, um hierdurch die finanzielle Situation des 74-Jährigen zu erfragen und eine Geldübergabe zu vereinbaren. Daraufhin erschien gegen 16:45 Uhr ein unbekannter Täter an der Anschrift in der Koblenzer Straße. Er erbeutete einen niedrigen fünfstelligen Dollarbetrag und mehrere Tausend Euro Bargeld, bevor er in unbekannte Richtung entkam.

Der männliche, Englisch sprechende Täter war von orientalischem Erscheinungsbild, circa 30 Jahre alt und 190-200 cm groß. Er hatte schwarze Haare, einen Bart und trug eine beige Jacke.

Wer hat den Mann im betreffenden Zeitraum gesehen und kann Hinweise zur Identität oder zur Tat geben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

