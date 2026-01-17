Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260117 - 0069 Frankfurt - Nordend: Rücksichtsloser Raser entkommt der Polizei - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) Anstatt die Anhaltesignale einer Polizeistreife zu befolgen, entzog sich gestern Nacht (17. Januar 2026) ein bislang unbekannter Autofahrer einer Polizeikontrolle und lieferte sich eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 01:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Fahrzeug auf, das die Einbahnstraße in der Hallgartenstraße entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Das Fahrzeug hielt dann zunächst an einer roten Ampel an der Kreuzung Friedberger Landstraße / Gießener Straße. Nachdem der Streifenwagen hinter dem Fahrzeug zum Stehen gekommen war, fuhr das Fahrzeug jedoch mit geringer Geschwindigkeit über die rote Ampel nach links auf die Gießener Straße. Um Fahrzeug und Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, gaben die Beamten nun Anhaltzeichen. Doch anstatt anzuhalten trat der Fahrer aufs Gaspedal.

Er führte auf der Gießener Straße eine Wendung in Richtung Friedberger Landstraße durch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wieder stadteinwärts. Das flüchtende Fahrzeug bog dann links auf die Rothschildallee ein und beschleunigte auf über 150 km/h. An der Kreuzung Rothschildallee / Wittelsbacher Allee steuerte das Fahrzeug dann in Richtung Zoo, missachtete erneut Einbahnstraßenregelungen und geriet außer Sicht des Streifenteams. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf nicht mehr angetroffen werden. Trotz der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise kam es zu keiner Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Taigo mit Wiesbadener Kennzeichen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen zu dem Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich zu den Geschäftszeiten telefonisch mit der zuständigen Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 46208 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

