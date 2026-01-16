Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0066 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Vermisster 8-jähriger Junge - Weitere Ermittlungsergebnisse - Bezug zu Nr. 0055

Frankfurt

(rü) Nach den derzeitigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich der vermisste Noah bei seiner Mutter befindet. Die Mutter ist derzeit nicht sorgeberechtigt. Der aktuelle Aufenthaltsort der beiden Personen ist nach wie vor unbekannt. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort konzentrieren sich auf das Rhein- Main- Gebiet

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Bild des vermissten Kindes gesichert werden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Verschwinden aufgenommen wurde. Das Bild ist dieser Pressemitteilung beigefügt.

Die Frankfurter Polizei bittet nun um Mithilfe: Gibt es Personen, die den 8-jährigen Noah in Begleitung einer Frau gesehen haben?

Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Noah nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

