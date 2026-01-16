Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0064 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt Räuber fest

Frankfurt (ots)

(yi) Bereits am Mittwochabend (14. Januar 2026) fiel ein 21-Jähriger einem 27-jährigen Räuber zum Opfer. Die Polizei reagierte schnell und nahm den Tatverdächtigen fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 21-Jährige gegen 19:00 Uhr auf der Niddastraße, als der Tatverdächtige ihn mit einer Schere bedrohte und die Herausgabe von Wertgegenständen verlangte. Nach kurzem Abtasten entwendete der Räuber diverse Dokumente, woraufhin sich der Geschädigte vom Ereignisort entfernte und das zuständige Polizeirevier aufsuchte. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und nahmen den 27-Jährigen unweit des Ereignisorts fest. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die eingesetzten Polizisten das Raubgut auf und übergaben dieses seinem rechtmäßigen Besitzer.

Den Räuber brachte eine Polizeistreife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

