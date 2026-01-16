Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0062 Frankfurt - Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Nr.: 0032

Frankfurt (ots)

(yi) Die seit dem 20. November 2025 vermisste 15-jährige Evgeniia G. aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

