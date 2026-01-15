Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260115- 0059 Frankfurt- Sachsenhausen: Der Hase und der Igel- Polizei stoppt illegales Fahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochnachmittag stoppte eine Polizeistreife ein illegales Fahrzeugrennen, obwohl die technischen Voraussetzungen ihres mobilen Untersatzes nicht optimal waren.

Gegen 17:05 Uhr brachten Beamte einen Gefangenentransporter zum 8. Polizeirevier, als ihnen auf der Offenbacher Landstraße ein Verkehrssünder auffiel, der eine rote Ampel missachtete.

Die Polizisten forderten den 26- jährigen Autofahrer mittels Anhaltezeichen auf, stehen zu bleiben, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen.

Dieser beschleunigte sein Fahrzeug jedoch stark, überfuhr eine weitere rote Ampel und fuhr in Richtung eines Wohngebietes, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Aufgrund von stockendem Verkehr kam der 26- Jährige nicht weiter, sodass die Streife ihn einholte und sich mit dem Gefangenentransporter vor den Flüchtigen setzte und ihn so an der Weiterfahrt hinderte.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Trotz der rücksichtslosen Fahrweise des 26- Jährigen wurde zum Glück niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell