POL-F: 260115 - 0058 Frankfurt - Nordend: Tageswohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwoch (14. Januar 2026) ereignete sich ein Einbruch. Unbekannte entwendeten Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich.

Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in der Zeit von 08:30 - 16:30 Uhr in die Wohnung eines auf der Melemstraße befindlichen Mehrfamilienhauses. In der Wohnung angekommen, durchwühlten sie unter anderem das Schlafzimmer und entwendeten mitunter Ringe, Goldarmbänder und Luxusuhren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

