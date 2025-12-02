PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Ferienkomplex

Rechlin (ots)

In einem Ferienobjekt im Yachthafen von Rechlin haben Mitarbeiter gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr Rauch unterhalb eines bewohnten Zimmers bemerkt. Sie warnten den Gast, verließen rechtzeitig das Gebäude und riefen die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren waren bis kurz nach Mitternacht mit dem Löschen des sich ausgebreitenden Feuers im Gebäude in der Fritz-Reuter-Straße beschäftigt. Nach aktueller Einschätzung wurde ein erheblicher Teil des Objekts durch den Brand beschädigt. Eine erste grobe Schätzung des Schadens durch Verantwortliche vor Ort geht von mindestens mehreren Hunderttausend Euro aus.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen gehen daher in alle Richtungen. Brandursachenermittler der Polizei werden das Gebäude voraussichtlich heute im Tagesverlauf erstmals in Augenschein nehmen können. Bisher war der Brandort zu heiß, um ihn für die Spurenarbeit zu betreten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

